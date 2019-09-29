前健美國手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，「自由廣場」生死鬥，豪語18秒打趴館長，歷經收到恐嚇照片和警方打臉未收到場地使用申請種種波折，今天下午3時在「米塔」颱風來襲前陣雨下，終於如期如約擺起擂臺，但是直到下午4點30分為止館長並未現身，林志成自宣「不戰而勝」獨拿100萬元，還不忘嗆說「館長今天不敢來，就『包起來了啦！』」，在警方蒐證下活動結束。

林志成曾多次對館長放話「18秒就把你打趴」，但由於比賽時間、地點不斷變動，讓不少網友對他是否真心要挑戰而感到疑惑。後來林志成表示，比賽時間訂於29日下午3至5時，地點就在自由廣場，而在比賽前2天卻被警方打臉說還沒收到場地申請。

不過當林志成21日宣布，將在自由廣場舉辦擂臺賽約戰館長，當晚就收到不明人士的恐嚇辱罵，不但收到許多血腥的照片，對方還嗆聲要娶他來當「肉便器」讓他嚥不下這口氣憤而報警提告。

林志成多次向「館長」陳之漢下戰帖，兩人在網路上隔空互嗆，林志成曾發下豪語說18秒內要把館長打趴在地，不敢應戰的是「臭俗仔」，這場擂台賽據林志成說，冠軍可獲得100萬元新台幣與價值上萬元獎盃，還有上萬元純金箔刻製的獎狀，並刻上冠軍姓名。講的慷慨激昂、萬事具備，只待比賽登場。

這場擂臺最後在今天還是如期如約，在「自由廣場」牌下設下挑戰擂台，還找來專業裁判，林志成今天下午3點抵達自由廣場，身著白色背心紅色短褲，大雨中在場頻頻對「館長」嗆聲，現場還有數十名群眾不斷發出怒吼聲「聲援」幫他加油打氣。但是直到下午4點半，還是沒有看到館長陳之漢現身，現場支持者呼喊生也愈來愈激烈，有人拿出拿出獎杯頒獎，林志成在這時出來自行宣布「不戰而勝」，成為第一屆世界擂台比賽總冠軍。

(中時電子報)