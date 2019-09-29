9月29日，大陸的中國石油天然氣集團有限公司在北京召開油氣勘探成果新聞發佈會，公佈兩項重大勘探成果：今年在鄂爾多斯盆地長7生油層內勘探獲得重大發現，新增探明地質儲量3.58億噸，預測地質儲量6.93億噸，發現10億噸級的慶城大油田。

此外，在四川盆地頁岩氣勘探也獲得重大進展，在長寧－威遠與太陽區塊新增探明頁岩氣地質儲量7409.71億立方公尺，累計探明1兆610.3億立方公尺，形成四川盆地上兆立方公尺的頁岩氣大氣區。

在頁岩氣勘探開發領域，中石油在四川盆地興建完成，長寧—威遠與昭通兩個國家級頁岩氣示範區，創造大陸第一口頁岩氣直井、第一口頁岩氣水平井、第一口具有商業價值的頁岩氣水平井、第一座頁岩氣「工廠化」作業平台等，多達10多項大陸第一。

在逐步形成適合四川盆地複雜地質地貌條件下，頁岩氣勘探開發配套技術後，對大陸規模有效開發頁岩氣資源，發揮重要的推動作用。今年預計生產頁岩氣77億立方公尺，年底將建成超過100億立方公尺的年生產能力。

(旺報 )