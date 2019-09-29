蔡總統的論文風暴，在她授權國家圖書館開放查閱後，風波似乎趨緩下來，有粉專就質疑，網路節目主持人彭文正打蔡論文，是在搞深綠宮鬥？還是在為蔡英文轉移焦點？

臉書粉專「白色正義聯盟」指出，其實打從彭文正一開始批蔡的論文時，就質疑動機不單純，原因就在於他的矛盾性格和過往的烏龍爆料，光看前幾次重大選舉爭議和結果，不得不陰謀論一下。

該聯盟點出，當年馬英九參選總統，彭文正等綠媒就質疑馬英九仍未放棄綠卡，不斷追打，直到最後AIT出面證實馬已「放棄」（abandonment）永久居留權，才讓綠卡爭議平息。而彭文正也在葛特曼爆料台北市長柯文哲涉入法輪功器官移植事件時，搶盡媒體風頭，但他總是聲稱要拿出「一槍斃命」證據，最後卻都雷聲大雨點小，結果馬、柯順利當選並連任。

該聯盟甚至認為，其實蔡論文事件，已有效轉移了國安局萬條走私菸和陳明文「碧仲救卿」300萬等焦點，更不用提蔡上任至今，對外反中斷交，對內砍軍公教年金和勞工假、閹割公投法等「敗家」行徑。

網友回應說：「是有點反向操作的味道呢！」、「綠營內鬥，藍營最好的政策就是搬板凳坐著看就好。」不過也有人認為，「英國倫敦大學必須出來說明！」、「彭P打論文，藍營應該一部分協同作戰，其餘的繼續打私菸，3百萬等議題。」

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(中時電子報)