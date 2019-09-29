歌仔戲天王楊麗花暌違16年的復出之作《忠孝節義》正在台視熱播，她飾演的晉國神醫程嬰，近日被網友戲封「送子哥」，因劇中程嬰調配助孕中藥後，上週五最新一集劇情中就有三對懷孕！不過楊麗花愛徒陳亞蘭認為，比起送子哥，「楊阿姨」更像許多長輩的「心理醫師」，因為最近就有幾位失智、中風後記不得家人的長者粉絲，真的都因為楊麗花而被喚醒美好記憶！

楊麗花在台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》飾演營救趙氏孤兒的神醫程嬰。（麗生百合提供）

楊麗花的復出，連日來勾出不少動人故事，她周六《楊麗花的忠孝節義》新書記者會上，一位女兒暱稱她「莎拉小姐」的77歲許媽媽，被陳亞蘭邀請上台與楊麗花互動合影。其實許媽媽已輕微失智，很多事很多人都記不得了，唯獨牢牢記得她最愛的楊麗花，除了天天8點準時收看，連重播都沒錯過，每天要準時看三次，而且突然記性變超好，還會跟女兒「劇透」。

許小姐說，對生活早已失去重心與動力的媽媽，很久不曾這樣有活力了，週五晚上媽媽本來在抱怨「明天沒有楊麗花，會很無聊」，一聽說隔天有新書記者會可以見到本人，馬上不可置信興奮激動問：「本人！啥米！妳說本人要給我看噢？」一到活動現場，媽媽第一件事就是跑去買書，接著緊緊抱著不放。意外被陳亞蘭請上台後，許媽媽開心地一直抓著楊麗花的手，「真的很感謝楊阿姨從頭到尾親切聽著我媽媽愛的告白，對未曾謀面的粉絲這麼有耐性，主持人方芳姐和亞蘭姐也貼心地完全沒有打斷老人家。媽媽一下來，我問她跟楊阿姨說了什麼，她只記得自己說我好喜歡妳、我喜歡妳好久了。然後她就都忘記了！」

楊麗花視粉絲如親，新書記者會上與許媽媽親切互動。（粘耿豪攝）

見完楊麗花的許媽媽回家後開心地猛說自己「好像在作夢」、「作夢也會笑啦」，結果真的興奮到凌晨3點還睡不著！許小姐感動並充滿感謝說：「真的很謝謝楊麗花阿姨和這麼棒的作品，因為媽媽已經記不得很多事了，但謝謝楊麗花一直存在她的記憶中！」

楊麗花視粉絲如親，新書記者會上與許媽媽親切互動。（粘耿豪攝）

陳亞蘭的臉書上，連日來也常出現感人留言，有人透露自己靠著看楊麗花歌仔戲來想念已故的阿公阿嬤。還有一位粉絲說，媽媽已中風18年，連子女的名字都忘了，但去年她買了楊麗花年曆送媽媽，媽媽一打開就笑瞇瞇說「是楊麗花！」當時她故意騙說那是陳亞蘭，結果媽媽還反駁「不是陳亞蘭，因為陳亞蘭的眼睛很大」，讓她聽了當場淚流滿面，「沒想到一個年曆可以把我媽給叫醒。現在的她時間還沒到，就坐在電視機前等了」。

楊麗花每次聽著陳亞蘭轉述這些故事和網路留言時，都會感動到眼眶紅紅的，她說，能讓這麼多人對人生抱持希望，加上也看到許多熱愛歌仔戲的小朋友，讓她覺得做這齣戲值得了。

聽到失智或中風的長輩只記得楊麗花，陳亞蘭也感動地說，那是因為楊阿姨以前努力做的歌仔戲，給大家帶來正面光明力量，大家才會永遠記得她，留在心裡一直都是美好，所以會喚醒他們的記憶」。她認為楊麗花飾演的程嬰大夫除了是助孕「送子哥」，應該也是帶給失智長者正能量的最佳心理醫師，因為看楊麗花的戲，就能撫慰他們的心靈。

(中時 )