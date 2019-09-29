大方在眾人面前揮灑畫筆的漫畫家，以及配合漫畫家的筆觸，隨時做出樂曲變化的音樂家，形成音樂與漫畫共奏的「漫畫音樂會」，是法國安古蘭漫畫節最廣受歡迎的活動。而在台灣的「圖像小說祭」上，則以音樂DJ取代樂手，作為配合漫畫的靈魂人物，表現出音樂與漫畫結合的另一種可能。

投影機播映著一格格的漫畫劇情，跟著劇情走向，樂曲或快或慢，沒有聲音的漫畫是主角，音樂則負責細膩的在旁點綴氣氛。DJ李翰表示，在不同劇情的漫畫上，必須搭配適當的音樂，「像是劇情比較緊湊、黑暗一些的，我會用節奏比較重的音樂來搭配，但如果是輕鬆的、溫馨的故事，當然也要配合溫暖的音樂。」

舉例而言，描述初為人父的緊張與喜悅、漫畫家小莊所創作的《老爸練習曲》，如此溫暖而貼近生活的故事，李翰搭配的音樂便十分輕柔、感人，但道盡身處城市的孤獨感、漫畫家61chi的《城市裡，有時候》，則以沉重的樂曲，跟著圖片重重敲打觀眾的心。

在播放漫畫故事前，李翰更盡責擔任漫畫說書人的角色，簡單而詳盡的介紹漫畫家背景、故事情節，以助於觀眾全面了解表演內容。李翰表示，自己相當喜愛漫畫，甚至在Youtube上還開設頻道，介紹多位漫畫家及作品，如今能為台灣的多部漫畫作品伴奏，對他而言，是相當有意義的事情。

主辦「圖像小說祭」的大辣出版社總編輯黃健和表示，此次以法國安古蘭漫畫節的「漫畫音樂會」為參考原型，思考「漫畫」與「音樂」的結合形式，「希望能夠以循序漸進的方式，將表演越做越好，比方說今年是音樂DJ，明年是一位樂手，後年甚至有一個小小的樂團。」

(中時 )