社群網路時下最流行「網路開箱」，但各地的漫畫家卻透過虛擬網路連結，開始大玩「漫畫接龍」！以台灣漫畫家小莊打頭陣，畫出趕稿送印的主角漫畫家，在遇到主機失火、稿件毀損的危機下，而展開的拯救稿件大作戰。連日下來，共有17位漫畫家一同大展創意，共譜超展開的漫畫家狂想曲。

多人創意天馬行空，擔任最後一棒、為光怪陸離故事收尾的則是重量級漫畫家麥人杰，僅以簡單的四格漫畫便將曲折離奇的劇情作結。他笑稱，因為擔心自己公事繁多，所以早在先前，他便想好了個能夠再怎麼樣發展、都能夠交代故事的結局。

在麥人杰所畫的結局中，他畫出自己的肖像，看著手機裡的漫畫接龍，無奈表示「甚麼亂七八糟的？」，緊接著以「薩諾斯彈指」將眾人的漫畫劇情一併消失，寫道：「一片白色的原稿，就是漫畫家心中的白色恐怖啊。」不僅道出漫畫家們最害怕的噩夢，也巧妙呼應電影《返校》所帶起的歷史討論熱潮。

麥人杰表示，自己與第一棒漫畫開頭一般，曾經遇到畫稿滅失的危機，「有一次用電腦畫稿，結果突然電腦出問題，畫都不見了，真的很可怕。這也是我喜歡用手畫勝於電腦畫圖的原因，而且我用手畫還比電腦畫更快。」

推動「漫畫接龍」活動的大辣出版社總編輯黃健和表示，在舉辦「圖像小說祭」的過程中，曾與許多漫畫家討論「圖像小說」的推廣，小莊便突發奇想，想出了「漫畫接龍」的點子，「對於劇情走向，我們都抱持無限空間的想像，這也是特別的地方，粉絲在每天都期待下一棒會有甚麼樣的發展。」

(中時 )