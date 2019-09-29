中美第13輪貿易磋商有望10月登場，中國商務部副部長王受文今天表示，中國國務院副總理劉鶴將在十一節後的一週率團前往華盛頓。外電先前曾指，中美新一輪磋商將於10月10日舉行。

第一財經報導，身兼中國國際貿易談判副代表的王受文今天在「慶祝新中國成立70週年」活動新聞發布會上表示，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方首席代表劉鶴將在「國慶節後的一週」，率團赴華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。

王受文指出，前不久，雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題進行「建設性」討論，也就第13輪經貿高級別磋商的具體安排交換意見。

他重申，中方對談判的立場是一貫的、明確的，中方的原則已多次強調。雙方應按照相互尊重、平等互利原則，透過平等對話，找到解決問題的辦法。這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

財經媒體CNBC日前報導，美國和中國將於10月10至11日於華盛頓特區重啟貿易談判。

(中央社)