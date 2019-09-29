阿富汗昨天舉行總統大選首輪投票。一名官員今天表示，根據非正式統計，此次投票率較2014年舉行的上一屆總統大選明顯下滑，僅達選民人數約20%，恐重挫選舉結果公信力。

路透社報導，2014年大選的實際投票人數約700萬，今年卻只比200萬多一些。阿富汗的選民總數約為967萬人。

儘管當局昨天採取嚴密維安措施，以確保投票在相對和平的環境中進行，低投票率及選民對投票制度抱怨連連，都有可能讓選舉和被選舉人不信任選舉結果，遭戰火蹂躪的阿富汗恐陷入新一波政治動盪。

昨天的投票考驗受西方支持的喀布爾政權能否抵擋塔利班民兵暴力威脅，並維護民主制度。儘管塔利班不僅威脅，也實際攻擊了一些投票站、試圖阻撓選舉，一些阿富汗公民仍勇敢出門投票。

不過，一名不願具名的選舉委員會官員告訴路透社，投票率僅約20%。

阿富汗總統大選初步結果預定最早下月19日公布，最終結果則要到11月7日才會明朗。若無參選人在第一輪投票的得票率過半，則得票率最高的兩位參選人將進入第二輪決選。

(中央社)