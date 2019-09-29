鹿港小鎮今天特別閃閃發光，來自全國28個書會齊聚桂花巷揮毫獻藝，彰化縣長王惠美（左4）、鹿港鎮長許志宏(中)也應邀出席為活動開筆。(謝瓊雲攝)

「翰逸金秋-中國書法學會暨同好在鹿港」29日下午在鹿港桂花巷藝術村熱鬧登場，巨幅的「鹿港」兩字墨寶成全場焦點。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美應邀到場，並向來自全國28個書會的書法家們致意。（謝瓊雲攝）

「翰逸金秋-中國書法學會暨同好在鹿港」29日下午在鹿港桂花巷藝術村熱鬧登場，鹿港文教基金會董事長王康壽、中國書法學會理事長葉國華等人邀彰化縣長王惠美到場為活動開筆，來自全台北、中、南書法同好齊聚切磋書藝，成就一場書壇雅會。

王惠美表示，鹿港文風鼎盛，許多家庭從小就讓孩子學書法，在地也出了許多位書法大師，像是擔任中國書法學會理事的吳肇勳大師，這次邀學會書法家們到鹿港來開理監事會議，進而進到桂花巷藝術村交流，讓今天的鹿港格外閃閃發光，增添書香氣息。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港人文薈萃，也是書法文化密集的小鎮，活動邀請來各地書法團體共襄盛舉，眾多書法名家齊聚一堂來揮毫，讓鎮民和遊人都感受到人文薰陶。

葉國華指出，全國28個書會與菁英今天全都匯聚在鹿港，除了在公所開會交流，也在桂花巷藝術村舞文弄墨；最感謝王惠美縣長，在鎮長任內，大力爭取經費，保留桂花巷藝術村的舊建築，重新整理修繕活化，才能有今天的藝文盛會和喜悅。鹿港的廟宇、古巷上的書法門聯都蘊含著人文素養與書法家對藝術造詣，真是不簡單。

文化局長張雀芬指出，書法在中華文化中占重要地位，彰化縣書畫、工藝興盛，縣府團隊積極善用文開、道東、興賢等書院，和福興穀倉等空間，推廣漢學文化及傳統工藝，將傳統書道結合歷史建築，加以傳承推廣，散播藝術種子，讓民眾從生活中接近美、感受美並傳播美。

(中時 )