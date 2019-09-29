彭政閔生涯19年，就在今年畫下句點，他在台灣棒壇留下的成就、給後輩樹立的典範，是全台球迷為他瘋狂的原因，9月29日彭政閔引退戰，連續2天塞爆洲際球場，只為了向彭政閔說聲「再見」。

「彭政閔在我心目中是神！」新竹象迷羅榮寶從彭政閔2001年加入中職就開始關注，不過真正支持他，卻是在「黑象事件」發生後，當時是中職最低迷的時刻，不過彭政閔依舊認真面對每場比賽。當年彭政閔的溫情喊話，至今仍讓許多球迷感動，「不進場看球的球迷，希望你們能夠繼續關注我們，我們會更努力，讓你們能更信任我們。」因為彭政閔的堅持，讓羅榮寶願意再回到球場支持棒球，對他來說，彭政閔是最讓人敬佩的中職球員，「他值得球迷的愛戴！」

台北球迷陳永彬(左2)製作布條表達支持彭政閔的心。（鄧心瑜攝）

在引退戰中，不少球迷製作加油看板高高舉起，就是希望彭政閔能看見祝福，台北球迷陳永彬從職棒元年就支持兄弟象，他和朋友製作200公分長的布條，向彭政閔說聲辛苦了，「因為有彭政閔，所以這輩子才能有這麼多開心的回憶，他最後的球員生涯也一定要參與！」

(中時電子報)