香港示威衝突持續 13人受傷送院 20:352019/09/29 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威浪潮持續。（圖翻攝自／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 修例風波下示威衝突不斷，有網民今日(29日)中午在銅鑼灣購物區發起「人道救援誓師大會」及在下午發起大遊行，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，後者未有向警方申請，銅鑼灣多間商場及百貨公司疑擔心衝突一觸即發，近中午紛紛拉閘避亂。 晚間爆發警民衝突，大批速龍小隊成員衝出金鐘道，制服多名示威者。醫管局表示，截至晚上7時半，共有13名傷者，包括11男2女，年齡介乎18至67歲，分別於東區醫院及瑪麗醫院接受治療，其中1人嚴重。 (中時 ) #銅鑼灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 應對「反極權大遊行」港水炮車政總戒備 11:282019/09/29 兩岸 示威者佔軒尼詩道 警施放多枚催淚彈 14:592019/09/29 兩岸 反送中示威者站軒尼詩道 警施放催淚彈 15:152019/09/29 兩岸 中視記者赴港採訪反送中 遭港警噴胡椒水 19:182019/09/29 兩岸 兩岸熱門新聞 大陸再度發現10億噸級大油田 - 兩岸 - 旺報 中視記者赴港採訪反送中 遭港警噴胡椒水 - 兩岸 香港示威衝突持續 13人受傷送院 - 兩岸 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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