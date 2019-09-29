修例風波下示威衝突不斷，有網民今日(29日)中午在銅鑼灣購物區發起「人道救援誓師大會」及在下午發起大遊行，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，後者未有向警方申請，銅鑼灣多間商場及百貨公司疑擔心衝突一觸即發，近中午紛紛拉閘避亂。

晚間爆發警民衝突，大批速龍小隊成員衝出金鐘道，制服多名示威者。醫管局表示，截至晚上7時半，共有13名傷者，包括11男2女，年齡介乎18至67歲，分別於東區醫院及瑪麗醫院接受治療，其中1人嚴重。

(中時 )