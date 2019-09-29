紙風車大里演出大人、小孩樂開懷 21:432019/09/29 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 紙風車劇團29日下午到台中大里塗城國小演出，吸引上千民眾觀賞。（林欣儀攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為讓大朋友、小朋友都能在假日輕鬆一下，台中市大里區塗城國小校友、立委何欣純29日邀請「紙風車劇團」到校演出兒童劇《蕃薯森林奇遇記》，吸引近上千民眾攜家帶眷欣賞，活動中，劇團成員帶領下全場高舉雙手互動，在歡笑中度過周末假期。 何欣純表示，紙風車劇團到各地演出都獲得廣大的迴響與好評，觀眾臉上洋溢幸福的表情，讓她很感動，這次趁著塗城國小百年校慶，特別邀請紙風車到屯區，希望能讓孩子在歡樂輕鬆的氛圍裡，透過故事、戲劇來學習，激發出孩子的藝術天份及想像空間。 (中時 ) #紙風車 #演出 #劇團 #國小 #輕鬆 也許您會感興趣 推薦閱讀 活化中正堂售票室 解謎感受劇場魅力 08:542019/09/26 生活 中信兄弟球星恰恰引退賽 台中棒球小選手看球加油 11:452019/09/26 生活 快樂早餐擴大辦理！580萬元造福23所偏鄉學校 18:082019/09/26 生活 紙風車28日神岡國小登場 洪慈庸為團員加油打氣 18:022019/09/26 生活 《大家安靜》翻新再重演 郎祖筠向30年前的勇氣致敬 18:452019/09/26 生活 知識圖譜數位助理 協助企業輕鬆打造AI機器人 10:112019/09/27 科技 雲林國際偶戲節17歲了！布袋戲青年主演甄選連3天競演 17:392019/09/27 生活 布袋戲青年主演甄選 6團軋高下 04:102019/09/28 地方新聞 僑信國小校長黃榮森 獲大愛教育菁師 19:342019/09/28 生活 為孩子而演 紙風車回台中 17:462019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 米塔颱風來襲！高鐵明天異動看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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