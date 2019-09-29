為讓大朋友、小朋友都能在假日輕鬆一下，台中市大里區塗城國小校友、立委何欣純29日邀請「紙風車劇團」到校演出兒童劇《蕃薯森林奇遇記》，吸引近上千民眾攜家帶眷欣賞，活動中，劇團成員帶領下全場高舉雙手互動，在歡笑中度過周末假期。

何欣純表示，紙風車劇團到各地演出都獲得廣大的迴響與好評，觀眾臉上洋溢幸福的表情，讓她很感動，這次趁著塗城國小百年校慶，特別邀請紙風車到屯區，希望能讓孩子在歡樂輕鬆的氛圍裡，透過故事、戲劇來學習，激發出孩子的藝術天份及想像空間。

(中時 )