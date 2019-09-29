米塔颱風影響 台東到蘭嶼綠島船班取消 21:022019/09/29 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受米塔颱風影響，台東到蘭嶼綠島30日的船班取消，是否上班上課，台東縣政府表示，今晚10點前公布。 (中時 ) #綠島 #台東 #蘭嶼 也許您會感興趣 推薦閱讀 樂當志工30年 張憲耀獲金駝獎 00:522019/09/25 地方新聞 2高職生「釘孤枝」網瘋傳 校方記過 12:492019/09/25 社會 韓家軍前進台東 分享韓粉小物 04:102019/09/26 地方新聞 世界青少年柔道賽奪金 東體林崇佑成台灣第一人 11:462019/09/26 生活 「都市農業」邁向綠色城市 可望熱島變綠島 11:462019/09/26 生活 台東首例！民宿房內偷抽菸 客人挨罰 04:102019/09/27 地方新聞 秋冬旅遊納溫泉業 住宿民眾享免費泡湯 13:362019/09/27 旅遊 利稻小黑熊野性不夠 台東林管處將暫時照養 18:462019/09/28 生活 支持韓國瑜！台東立委候選人張志明成立後援大會 09:572019/09/29 政治 火燒島1500人越獄 是馬拉松路跑啦！ 11:402019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 米塔颱風來襲！高鐵明天異動看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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