日本國民天團「柚子」9月28、29日於Legacy MAX舉辦「柚子亞洲演唱會2019柚彈柚唱～拍手喝祭～台北公演」，連兩日吸引近3000名歌迷不畏風雨到場支持，還有日本、新加坡、大陸的歌迷遠赴而來。柚子3度來台開唱，首度在台灣挑戰「自彈自唱」方式演出，魅力滿分，把滿滿的熱情與元氣傳遞給台灣的歌迷。

「日本國民天團」柚子3度在台開唱。（盧禕祺攝）

演唱會正式開演前，特別準備一段獨特的「台語廣播體操」，立刻吸引現場歌迷的目光，邊笑邊跟隨舞者大做暖身操。柚子一襲休閒全白服裝登場，先以一曲〈青〉為演唱會揭開序幕，親和力十足的兩人一手拿著鈴鼓，熟練地用中文「尖叫聲～大家一起唱吧！」帶動現場氣氛。〈旭日東昇〉歌迷使出絕佳默契，全場甩拋手上的應援毛巾，唱到後段柚子還開玩笑地問歌迷：「大家（手）累了嗎？」而〈嗚呼、青春歲月〉柚子還即興發揮，把原來的歌詞改成「想念的台灣」，讓歌迷尖叫不已。

「日本國民天團」柚子北川悠仁帶動現場氣氛。（盧禕祺攝）

經典代表作之一〈光榮之橋〉前奏一響起，歌迷紛紛亮起手機手電筒，現場沉浸在柚子感性歌聲和燈海中，副歌處柚子感動地將麥克風轉向觀眾，全場歌迷嘹亮的歌聲讓他們用中文直呼「太讚了！」繼今年金曲獎表演後，柚子時隔3個月再度來台，北川用中文詢問歌迷，「大家看了金曲獎了嗎？」畫面同時秀出他們走金曲紅毯的照片，自嘲那時候的模樣相當緊張，逗得全場哈哈大笑。

柚子今晚帶來共15首膾炙人口的歌曲。（©SENHA&Co提供）

柚子近年和人氣卡通《蠟筆小新》合作，現場帶來一首墨西哥為背景〈OLA!!〉，曲風輕快又帶有熱帶風情，緊接著柚子又高唱另一首《蠟筆小新》單曲〈清新舒暢麝香葡萄〉，北川悠仁還全場帶動唱，舞台動畫更秀出他親繪的柚子代表性公仔「柚子超人」，讓現場嗨翻天。〈唯一〉全場觀眾更拿出準備的鈴鼓，隨著歌曲和柚子一起手足舞蹈。

「日本國民天團」柚子3度在台開唱，北川悠仁（左）岩澤厚治（右）歌唱功力大獲好評。（盧禕祺攝）

他們更準備特別影片，回顧1996年剛成立柚子的兩人在街頭表演、自彈自唱的青澀畫面，還收錄了他們2016年旋風來台在西門町表演的模樣，帶領歌迷回顧柚子這20多年來的歷程。北川感性分享出道至今22年來累積了310首歌曲，未來也會持續堅持創作之路。

岩澤厚治賣力演唱。（©SENHA&Co提供）

親和力十足的兩人更以台語問候歌迷：「大家好！呷飽未？」，超標準的台語立刻獲得觀眾滿場掌聲。北川悠仁在演唱會上大展中文實力，演唱〈夏色〉時不忘對著歌迷們喊道「再一次！再一次！再一次！」與台下歌迷互動外，歌迷本來貼心用日文「安可」，結果他笑罵是「大笨蛋」要台下歌迷用中文喊「再一次」，將現場氣氛帶到最高潮，同時拋出的彩虹彩帶設計別有巧思，以手寫筆跡寫著「謝謝大家！我愛台灣！」讓粉絲爭相搶著收藏。

柚子安可曲帶來中文版〈光榮之橋〉。（©SENHA&Co提供）

台下粉絲送上應援毛巾讓柚子感動不已。（讀者提供）

演唱會中柚子兩人分別使用民謠吉他、口琴、鈴鼓、口風琴、鋼琴等多樣樂器，簡單又豐富地奏出包含安可曲在內共15首膾炙人口的歌曲，演場會最後，歌迷更特別清唱〈夏色〉作為安可，深受感動的柚子特別為台灣歌迷準備的中文版〈光榮之橋〉，北川悠仁笑說：「大家開心嗎？我們還會再來！」與台灣歌迷約定再見。

(中時 )