中信兄弟象當家球星棒彭政閔（恰恰）29日在台中洲際棒球場舉辦引退賽，由於球票銷售一空，很多球迷無法進場，市府今晚在台中市府廣場直播「恰恰彭政閔引退賽」，吸引大批球迷來感受有如臨場感的觀賽氣氛，球迷忘情加油吶喊，見證中華職棒傳奇球星光榮時刻。
「恰恰」彭政閔最後一場球賽29日在台中洲際棒球場開打，市府為服務熱情的球迷朋友們，在台灣大道市政大樓府前廣場舉行恰恰引退賽現場直播活動，特別提供椅子觀賽，很多球迷下午就到廣場舖上野餐墊，親子一起感受這場眾所矚目恰恰最後戰役，小球迷還穿上「恰恰」球衣向偶像致敬。
中信兄弟球團的當家球星、中華隊的強棒「恰恰」彭政閔歷經19年的職棒生涯，為我國棒壇留下無數次的感動與經典畫面，恰恰卸下戰袍，最後一戰市府提供直播，還有熱血的應援加油團，為恰恰加油，感受引退賽的熱烈。
運動局長李昱叡表示，直播現場舉辦摸彩活動，由市府與中信兄弟球團安排40份精美禮物，包括Polo 衫、T-shirt、吉祥物娃娃及「恰是傳奇引退賽比賽用球」等多項限量禮品，讓球迷滿載而歸。
運動局指出，今年的亞洲棒球錦標賽與世界12強等賽事都將在台中陸續舉辦，市府歡迎全台各地球迷到台中洲際棒球場為中華隊加油。
(中時 )
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