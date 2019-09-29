經過四天激戰，2019年永達盃高雄國際輪椅網球公開賽冠軍今天出爐，單打都由頭號種子奪冠，其中男單日本選手真田卓連拿12局封王，女單中國大陸選手朱珍珍和雙打搭檔、日本甜心大谷桃子大戰三盤，打了近3個半小時才演出逆轉秀封后，雙打賽事，男雙由大會第2種子韓國組合封王，女雙由中日跨國組合朱珍珍/大谷桃子攜手封后。

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽為2020東京帕運積分賽，各國輪網好手都全力以赴，男單頭號種子真田卓在決賽以兩個6比0輕取韓國39歲選手吳尚昊，強勢封王，賽後他說：「我有世界頂尖的強力正拍，靈活的輪椅位移也是致勝關鍵。」真田卓深具信心，他也因為打輪椅網球，結交了世界各地的朋友，獲得了比賽之外的樂趣。

34歲的真田卓在中學時打軟網，19歲那年因機車事故，右腿膝下截肢，他在醫院期間接觸到輪椅網球，後來成為他的休閒活動，直到2011年，他開始將目標瞄準帕運會，也成功成為日本帕運國家隊隊成員，2012倫敦帕運他打進雙打八強、2016里約帕運他和三木拓也攜手打進了男雙準決賽。去年他在雅加達亞帕運單打摘銀、雙打摘金。

女單決賽則看大會前二種子朱珍珍與大谷桃子狹路相逢，24歲的大谷6比2先拿一盤，朱珍珍回敬6比2收下第二盤，雙方在決勝盤站況依舊膠著，整場比賽在大太陽下激戰近3個半小時，最終由左手持拍的朱珍珍以6比3收下冠軍。

30歲的山東大妞朱珍珍，去年雅加達亞帕運奪下單打銀牌、雙打金牌，她是在2歲時因骨髓炎造成無法行走，求學期間因活潑好動，被選中練習游泳、輪網等運動，最後她選擇網球，自2006年起展開輪網訓練。

單打結束休息後，朱珍珍與大谷桃子「化敵為友」，繼續在女雙決賽以頭號種子之姿迎戰第2種子堂日本森佳南子/泰國卡泰錫（Sakhorn Khanthasit），中日組合未遇阻礙，最終以6比0、6比1擊敗對手、成功摘下后冠。

(中時電子報)