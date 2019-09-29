颱風米塔來勢洶洶 桃園市復興區明停班停課 21:142019/09/29 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風米塔來勢洶洶，桃園市政府29日晚間9點先宣布，桃園市復興區明（9／30）天停止上班、停止上課，其他12行政區則待發布。 (中時 ) #桃園市 #復興 #市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 人口成長最快桃 園永續發展 鎖定17目標 04:102019/09/25 地方新聞 國慶晚會首移桃園開唱 估計1萬5千人擠爆高鐵站 12:432019/09/25 政治 桃園國慶晚會 開放自由進場 04:102019/09/26 地方新聞 優待機票裁決將出爐 不影響團體協約和平協議 17:472019/09/26 生活 首創智慧節能電子紙站牌 桃園年底前將完成88座 19:012019/09/26 生活 林鼎超掌高市府青年局 廣招行銷好手 19:352019/09/26 政治 重慶市首位70後副市長 學經歷背景超雄厚 22:162019/09/26 兩岸 CELINE、Miu Miu名牌包淪法拍 快來搶便宜 17:542019/09/27 生活 毛寶貝動健康 毛爸媽樂開懷 23:192019/09/28 生活 蘆竹德馨堂120周年出專刊介紹歷史 20:152019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 米塔颱風來襲！高鐵明天異動看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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