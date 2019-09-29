9月29日是中信兄弟「恰恰」彭政閔引退戰，對戰富邦悍將若贏下勝利，將可在這重要一天拋下封王彩帶，不過悍將展現強韌鬥志，蔣智賢9局上半敲出致勝轟，最終悍將以2比1帶走勝利，兄弟差一步就能封王，可惜在彭政閔引退戰留下不完美的遺憾。

昨日兄弟與悍將之戰高張力十足，9局下半2人出局蔣智賢代打，不過遭到象迷噓聲伺候，聲音響徹球場，最終蔣智賢遭到三振，成為比賽最後出局數。

今日賽前彭政閔還透過粉絲團向不理性球迷喊話，「希望大家能給蔣智賢多點鼓勵，他是個為自己工作和家庭努力的球員，也是我喜歡的球員之一。」雖然今日蔣智賢上場時仍有部分球迷對他報以噓聲，不過他在關鍵最後打席，敲出中外野方向陽春炮，助悍將以2比1帶走勝利，也用實力說話。

賽後蔣智賢表示彭政閔鼓勵的話他都有看到，「我很多風風雨雨他(彭政閔)都知道，謝謝他替我講話。」蔣智賢說彭政閔是他從高中以來就很喜歡的打者，更是每個人都喜歡的學長，能得到他的鼓勵，讓他感覺很感謝。

「我很享受這支全壘打，沒想到他喜歡的學弟，會在他的引退戰敲出關鍵全壘打，雖然我們拿下勝利、即使現在不同隊，我還是很敬佩他。」蔣智賢表示他咬著牙用近百分百的力量揮擊，心裡只想著不能讓對手拋彩帶。

彭政閔與蔣智賢過去曾一起披上黃衫當隊友，也曾入選中華隊在國際賽一起奮鬥，蔣智賢講到彭政閔要引退語氣也充滿不捨，「中華隊的時候我比較小屁孩，他可能覺得我腦袋裝著古靈精怪的事，還會常常鬧他，我可能在他眼裡永遠是18歲小屁孩。」最後蔣智賢還說，「再問下去我就要哭了！」

(中時電子報)