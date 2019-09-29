輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，由於暴風圈未影響連江縣。連江縣長劉增應今（29日）晚間9時許宣布，明（30日）連江縣正常上班、上課。

(中時 )