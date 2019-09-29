今年七月份聽從「神明代言人」命理師沈嶸的建議，改名之後的男星涂晨洋（舊名：涂凱祥、涂楷庠），工作邀約不斷，除了「IKEA快閃旅店」記者會一日管家、「大稻埕tv」網路直播節目主持以及即將加入八點檔戲劇演出外，最近更接受名音樂人王尚宏的邀請，灌錄公益單曲「遇見真心求媽祖」。

每年的農曆三月，數百萬人放下手邊工作，直奔大甲鎮瀾宮，參加國家重要民俗活動，今年音樂創作人王尚宏與涂晨洋接受大清建設董娘的邀請，展開了為期九天八夜的出巡繞境，對涂晨洋來說，平時有運動習慣的他，體力不是問題，但對行動不便的王尚宏來說可是一大考驗，在繞境的過程中，甚至有一度雙腳失去知覺，差點休克，幸好在信徒們的互相照應之下，才完成這趟神聖之旅，也因此譜寫了這首「遇見真心求媽祖」。

涂晨洋透露，小時候因為疝氣而連續數日高燒不退，就連醫生都束手無策，涂媽媽在絕望之際，跑到媽祖廟求媽祖娘娘收涂晨洋為義子，病情才逐漸好轉，也因此涂晨洋想透過演唱這首公益單曲，表達對媽祖的感謝之情。

(中時電子報)