韓國嘻哈男神朴宰範Jay Park今晚在台舉辦《SEXY 4EVA》演唱會，帶領特別來賓禹元宰（Woo）、HAON、sik-k接連帶來精彩演出，儘管天氣因為颱風頻頻暴雨，粉絲們的熱情還是炸翻全場。

一開場，由最年輕年僅19歲的HAON打頭陣，一連獻唱多首〈Barcode〉、〈Bong Bong〉、〈 Flower〉等勁歌，一臉稚氣卻有著超有靈魂的嗓音，以多首快歌炒熱氣氛，包含〈All I Wanna Do〉、〈DRIVE〉、〈Forget About Tomorrow〉等歌曲。

韓國嘻哈男神朴宰範今（29）日來台開唱。（圖／主辦單位提供）

在火熱唱跳幾首招牌歌曲後，由禹元宰擔任中場嘉賓，帶來〈R.I.P〉、〈HATE YOU〉、〈Go High〉，接著更在舞台受訪時貼心表示，「今天是宰範哥在亞洲巡迴的最後一場演唱會，希望大家都能玩得開心。」接著帶來洗腦神曲〈時差〉，把氣氛帶到最高點。

演唱會中的一大亮點，是朴宰範的十年好友兼台版饒舌男神周湯豪以一襲全黑套裝現身，戴上毛帽及墨鏡，一現身就帥翻全場，兩人一起合唱了歌曲〈I GO〉，雖然Jay Park不會說中文，但他還是逗趣得跟著高歌幾句，讓現場氣氛十分高昂。

朴宰範也在演唱會中合體周湯豪。（圖／翻攝自周湯豪臉書）

除了賣力勁歌熱舞，在唱到〈Mommae〉一曲時，直接脫衣超有誠意，讓粉絲瞬間陷入瘋狂狀態，更用可愛的中文跟粉絲打招呼，除了逗趣秀中文「嗨台北」、「我愛你」等句，他更反問歌迷「我中文好不好？」，接著搞笑自稱自己是正統台灣人，超會收買粉絲們的心。

(中時電子報)