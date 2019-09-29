花蓮縣明日正常上班上課 21:282019/09/29 中時 王昱凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮縣政府宣佈，明日（30號）正常上班上課。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府宣佈，明日（30號）正常上班上課。 (中時 ) #上班 #花蓮縣 #上課 #縣政府 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 秋日旅遊首選 暢遊花蓮趣 04:102019/09/25 產業特刊 開箱照吹進校園 頭城國中「上課開箱照」大受好評 11:262019/09/25 生活 橫山鄉長涉案 代理鄉長25日上任 14:012019/09/25 政治 花蓮我來了！「藍鵲輪」今首航體驗海上高速感 13:532019/09/27 生活 忙耕作怕遲到 學生不得已開耕耘機上學 17:152019/09/27 生活 彰化縣明天正常上班上課 19:232019/09/29 生活 花蓮》花蓮縣明日正常上班上課 20:402019/09/29 生活 花蓮縣明天正常上班、上課 20:422019/09/29 生活 台南市明天正常上班上課 20:472019/09/29 生活 米塔逼近 澎湖正常上班上課 20:572019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 米塔颱風來襲！高鐵明天異動看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 颱風米塔來勢洶洶 桃園市復興區明停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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