基隆市長林右昌29日下午召集市府各相關單位召開米塔颱風防災會議後，隨即率領工務等相關單位人員，親身到現場。(基隆市政府提供╱吳康瑋基隆傳真)

基隆市長林右昌29日下午召集市府各相關單位召開米塔颱風防災會議後，隨即率領工務等相關單位人員，親身到現場。(基隆市政府提供╱吳康瑋基隆傳真)

基隆市長林右昌29日下午召集市府各相關單位召開米塔颱風防災會議後，隨即率領工務處及安樂區公所等相關單位人員，趕往大武崙地區視察各項防颱準備情形。

林右昌傍晚抵達基金二路後指出，大武崙地區的居民跟店家對於防範水患都已經非常有經驗，他也特別要求區、里辦公室，對於已經補助設置防水閘門的店家跟民宅，都要在颱風前裝設完成，雖然颱風侵襲的時間目前還有待進一步確認，不過一般預測這次的颱風可能挾帶豐沛的雨量，因此仍不能輕忽。

林右昌更表示，他這次率領區公所、工務處等相關單位同仁會同里長前來視察，瞭解防水閘門以及抽水機具是否都已經備妥，希望大家作好萬全準備，並且他在防災會議中特別提及，身為一個官員不論大小，都不能只是聽下屬的報告，他也要求所有的處室主管，必須親自到轄區，用自己的雙眼看現場情形。他也特別提醒民眾務必提高警覺，不管是堆放沙包或是裝設防水閘門，以免再有災情發生。

(中時 )