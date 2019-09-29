隨著2020總統大選腳步逼近，《中時電子報》推出街訪系列「庶民尚大聲」，為接地氣、傾聽民意，中時記者日前首站來到了台北南港火車站，以街頭隨機攔訪、不分男女老少、不記名方式作為調查。影片曝光不到一天，已近10萬人點閱，引發網熱議討論。鐵韓粉婦人嗆：「你選非我支持，我就跟你脫離關係」。

年近70旬老翁認為蔡政府令人討厭。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

年約70歲先生受訪表示「現在的小英總統很讓人討厭」，年近50歲的先生認為「最好是韓國瑜當選總統，過去的蔡英文看慣了，也不怎麼樣啊」，而當中《中時》記者訪問到一位年約50歲左右、自稱是韓粉的小姐，面對記者詢問「支持韓國瑜的年輕人比較少嗎?」婦人則回答「好像比較少，但我都會跟年輕人推薦韓國瑜，我甚至跟他們說，你選不是我支持的，我就跟你脫離關係」。街訪中，巧遇一位剛好北上辦事，年約70歲婦人高雄在地人，她表示「韓不錯，較有鄉土味，上任沒多久，也沒什麼錢，只是市長動作很快，橋打掉、路都鋪平了」

年近50歲小姐和年輕人表示，若選非我支持，就脫離關係。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

街訪影片曝光後，網友紛紛留言表示，「唯一支持韓國瑜」、「支持市長！加油」、「別人支不支持我不在意，我只知道我家非韓不投的」、「你黑韓我挺韓」，更有網友留言表示「為什麼不訪問我?我們這一票年輕人支持韓國瑜」。

年近70歲婦人高雄在地人，認為韓市長做事快、有效率。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

決戰2020！挺韓庶民尚大聲

(中時電子報)