以主持外景節目《冒險王》出道的亮哲，近年主攻八點檔和偶像劇、舞台劇，演員形象深植人心，不過很多人不知道的是，他15年前其實是因校園歌唱歌唱比賽而被音樂人李亞明相中簽約，因緣際會進了音樂圈，不過也因為老闆一句「你沒有辦法馬上發片，要再等等，訓練看看！」他又跑到了電視圈，且一待就是10幾年。他日前在臉書分享詞曲創作曲〈囡仔〉，受訪時鬆口透露11月底前將和某音樂平台合作發行單曲，一圓多年音樂夢。

亮哲最近除了趕拍《炮仔聲》，準備10月初的鐵人三項賽事，原來也正低調忙著11月的發行單曲計劃。他表示，原本是想要在年底前找個咖啡廳舉辦一場小型的外景攝影音樂分享會，跟他的老粉絲們分享這些年的攝影和音樂作品，結果跟音樂圈的朋友一聊，就不小心把事情「搞大」了。這些年一直有持續在創作的他，準備啟動這項計劃後，有天深夜在自家陽台上，有兩個可愛女兒的他，突然有了一些天下父母心的感觸，於是完成了〈囡仔〉這首台語歌。

他透露屆時單曲發行時可能會有五、六首歌，除了〈囡仔〉這首講親子的歌，還會有其他講風景、聊爬山、旅行、都市生活的歌曲，「就是沒有愛情！」

亮哲因為喜歡沈浸在創作的單純快樂中，這些年都持續創作，他有感而發說，「你永遠不知道上天在想什麼，祂要我繞一大圈然後再回到原本的出發點看看自己的樣貌，我發現我沒什麼變，還是會被自己的創作所感動，或許只是幾行文字，一段副歌，我就滿足了，唯一和當初不同的是，我的作品即將被呈獻出來，如果有人願意聽，不管多少人，我都會唱！」

(中時 )