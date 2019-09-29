農曆九月九日重陽節（國曆10月7日）快到了，在一片選舉熱的同時，台南市社團法人同安二奉堂社會關懷協會在99重陽節前，用行動付出關懷老人。同安二奉堂社會關懷協會在理事長葉季庭的領導下已經2歲了，在28日舉行第一屆第三次會員大會，並邀請台南市社會局長官與會宣導「反家暴 幸福到」活動。隔日29號於永康區竹園二街同安二奉堂前，舉辦九九重陽敬老活動，因為時近入秋，早晚有溫差，加上氣候多變的情形，擔心當地長者缺少被褥，所以在台南市議員許至椿及永康烏竹里里長陳壬子的協助之下，發送被子給有需要的長者們。此次活動由億進寢具副總經理柯智正慷慨贊助，讓每位長者在寒冬來臨前，都能拿到溫暖的被子。活動現場一位長者在接過協會理事長葉季庭的被子後，緊緊的握著葉理事長的手，向她開心的表示，感謝協會能夠提供這樣的幫助，也衷心希望協會越來越好，能受到各界的支持，可以為更多人服務。

(中時 )