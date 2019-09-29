108年全國運動會即將在10月19至24日登場，無懼米塔颱風侵台，桃園市政府今天進行聖火點燃儀式，宣告全運會聖火隊正式出發，展開為期19天的全國及桃園市內聖火傳遞活動，預計10月18日下午回到桃園市立田徑場進行安座儀式。

聖火引燃典禮由鄭市長從母火座將聖火引出後，再由體育署長高俊雄、體育署競技運動組組長洪志昌、市府體育局長莊佳佳、副局長房瑞文、桃園市體育會理事長葉政彥、國立體育大學校長邱炳坤手執副火炬，交接給大會聖火隊傳遞。

聖火隊於10月17日返抵桃園市府前廣場後，將進行該市13區聖火起跑儀式，依序將聖火傳遞至桃園區、龜山區、蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區、楊梅區、龍潭區、復興區、大溪區、八德區、平鎮區及中壢區。

桃園市長鄭文燦表示，今年全運會可說是2020東京奧運的台灣好手的前哨戰及熱身賽，所有選手都將拿出最好的實力為家鄉爭取榮耀，市府也有信心扮演好地主角色，讓全運會盡善盡美，也讓選手及隊職員看見桃園的友善、熱情、貼心及細緻，並期盼透過全運會，將運動打造成為一個品牌、一個認同，甚至成為流行文化，並透過大型體育賽事凝聚國人的心，讓台灣成為喜愛運動、支持運動的國度。

(中時電子報)