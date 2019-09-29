929台港大遊行今日舉行，下午時香港藝人何韻詩抵達台北遊行現場，接受媒體採訪並於晚會時上台致詞。但有質疑認為，大陸旅外學者李毅來台演講，卻遭管制出境。若依同樣標準，何韻詩持加拿大護照，以觀光旅遊名義入境。來台參與政治活動已違反相關法令。內政部表示，外國人在我國合法停留、居留期間，從事請願或合法之集會遊行應予保障。

根據2017年修訂的入出國及移民法第27條：「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與申請停留、居留目的不符之活動或工作。」外國人停留期間從事與簽證目的不符之活動，按第34條第5款之規定，強制驅逐出國。

有質疑認為，今年四月，旅居海外的中國學者李毅應邀統促會來台參與論壇及遊行，但當時移民署表示，李毅是持觀光簽證入境台灣，不得發表演說，將李毅的入境許可廢止，並限令出境。但同樣的狀況，何韻詩卻可上台演說又參與遊行？

對此，晚間內政部做出回應表示，李毅申請觀光來台，卻主張武統台灣，鼓吹戰爭，已違反兩岸條例及觀光辦法規定。這樣的行為不被我全體國人接受。而何韻詩來台參與集會遊行，所發表的是捍衛民主自由的政治性言論。內政部也表示，集會遊行法並未限制在我國停留之外國人不得參與合法的集會、遊行。

至於何韻詩是否違反移民法令部分，移民署表示，已研議提出移民法第29條修正條文（草案），明定停（居）留外國人得參與合法的集會遊行，但該草案已提報行政院審查通過，尚未核定。但內政部指出，台灣是民主法治國家，因此尊重國際社會共享人權自由的普世價值。

(中時 )