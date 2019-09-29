左為蔡英文的老師康乃爾大學教授John J. Barceló親筆信。（翻攝《政經關不了》）

蔡英文總統上周在「社群之夜」向在場民眾說她的老師康乃爾大學教授John J. Barceló已過世，卻被網友爆料說，幾天前才收到這位教授的電子郵件後。蔡英文後來表示是口誤，將向該教授道歉。網路節目主持人彭文正今天則曝光了該John J. Barceló的親筆信，信中說他無法回答，為何蔡英文的論文在線上找不到。

彭文正在《政經關不了》表示，被蔡英文賜死後3天，23日Barceló證明他活得好好的，他親筆信表明和蔡英文泛泛之交，無法提供太多訊息，他不敢居功，蔡感謝他，他覺得沒幫什麼忙。至於論文為何消失，他也無從得知。似乎對蔡英文的印象模模糊糊。

彭文正指出，蔡英文說她在康乃爾老師Barcel過世了，其實他還活著，有很多頭銜，是很有學術地位的人。Barceló在1940年出生，今年79歲，在3個地方都考過律師，杜蘭大學1962年畢業，杜蘭大學法學院的JD，1966畢業，1977獲得博士，曾在波昂大學當訪問學者。

蔡英文的康乃爾老師Barceló回信說，「我是蔡英文的指導老師，我曾經在LLM擔任她的老師，我在不同的場合曾經跟她討論過一些現在所謂的博士論文在LSE，我有注意到，在你們寄給我她的感謝頁當中，有提到我給她的幫助，其實我只是泛泛的給了她一些想法。我完全沒有任何的線索概念，沒辦法回答你，為什麼她的論文在線上是找不到的。」

彭文正解釋說，Barceló信中提到的LLM，就是外國人念的法律碩士，是給世界各地的法學生一個比較法學的碩士，有的9個月就拿到學位，不用寫論文，也就是給外國人「聞香」了解美國法律、並和各國的法律作個對比。

(中時電子報)