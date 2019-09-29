輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，新北市政府今（29日）晚間10時宣布，經北北基共識，明（30日）新北市停班停課。

(中時 )