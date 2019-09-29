輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今晚8點30分發布陸警，未來暴風圈將觸碰宜蘭、花蓮及北部地區，苗栗縣政府29日晚間10點宣布，苗栗縣明日預估風雨未達停止上班及上課標準，全縣正常上班正常上課。

(中時 )

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