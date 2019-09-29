苗栗》米塔逼近未達標準 苗縣明日照常上班上課 22:112019/09/29 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 輕颱米塔逼近台灣陸地，預估明日影響最大。（摘自中央氣象局網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今晚8點30分發布陸警，未來暴風圈將觸碰宜蘭、花蓮及北部地區，苗栗縣政府29日晚間10點宣布，苗栗縣明日預估風雨未達停止上班及上課標準，全縣正常上班正常上課。 (中時 ) #上課 #上班 #苗栗 #苗栗縣 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 開箱照吹進校園 頭城國中「上課開箱照」大受好評 11:262019/09/25 生活 抗菌噴霧＋額溫槍 苗縣府加強腸病毒校園防疫 16:122019/09/25 生活 苗栗縣政府文化列車開到南庄蓬萊國小主講賽夏故事 19:002019/09/25 生活 「客家即生活」看畫展也能學客語？ 18:552019/09/25 生活 群聯電子贈苗警防刀手套 徐耀昌頒獎感謝 18:282019/09/25 社會 騎士聖地 苗栗警局加強取締台3線大型重機 16:132019/09/26 社會 台3線重機馳騁 苗警加強安全取締 04:102019/09/27 地方新聞 小王八蛋風暴 徐耀昌拒道歉：不然來告我 09:372019/09/27 政治 忙耕作怕遲到 學生不得已開耕耘機上學 17:152019/09/27 生活 放假去哪玩？小禎大推這裡坐高鐵45分就到 17:542019/09/27 旅遊 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 米塔颱風來襲！高鐵明天異動看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 颱風米塔來勢洶洶 桃園市復興區明停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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