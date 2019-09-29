中職》蔣智賢噓聲中開轟 彭政閔引退戰無法封王 22:342019/09/29 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彭政閔929引退戰，9局上富邦悍將蔣智賢擊出1分全壘打，粉碎中信兄弟封王之路。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彭政閔929引退戰，9局上富邦悍將蔣智賢擊出1分全壘打，粉碎中信兄弟封王之路。（黃國峰攝） (中時 ) #彭政閔 #黃國峰 #全壘打 #噓聲 #兄弟 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》以後只能在Youtube回味 細數彭政閔的關鍵一擊 22:372019/09/25 體育 這四個字 成就彭政閔中職模範生 19:342019/09/26 體育 中職》以後看不到 恰嘟最終對決潘威倫佔上風 22:252019/09/26 體育 中職》全隊換23恰T練球 彭政閔先發第五棒 16:252019/09/28 體育 中職》從小認識彭政閔 王威晨：明天哭不想被看到 18:052019/09/28 體育 中職》曾想在一壘抱恰恰 林益全可惜打DH 19:102019/09/28 體育 中職》洪瑞河驚喜現身 彭政閔好感動 21:342019/09/28 體育 中職》2萬滿場球迷塞爆洲際 還把彭政閔刻頭上 21:492019/09/28 體育 小老弟不捨恰恰 要用冠軍畫句點 04:102019/09/29 運動天地 中職》黑象事件反成支持動力 球迷稱彭政閔是神 20:322019/09/29 體育 體育熱門新聞 「恰恰」彭政閔中職引退 - 運動頻道 陸女將勝小戴天敵 睽違3年再奪冠 - 體育 中職》蔣智賢遭滿場象迷噓爆 彭政閔出聲緩頰 - 體育 中職》死忠恰粉不缺席 周美青親寫卡片送彭政閔 - 體育 NBA》瘋了？湖人考慮擺超級大個陣容 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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