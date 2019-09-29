為深化我國與印太地區及其他理念相近國家的文化交流，外交部、美國在台協會及日本台灣交流協會29日在帛琉舉辦「2019南島語言復振國際論壇」。 外交部表示，活動除有助提升我國在南島區域的國際能見度及地位，更是GCTF研習營首度移師第三國辦理，深具意義。

本論壇計有來自11個印太地區國家、共26位政府官員及專家學者赴帛琉與會。我國原民會主委夷將．拔路兒、駐帛琉大使周民淦、美國駐帛琉海艾美大使，以及日本台灣交流協會主任池田忠孝皆出席開幕典禮並致詞。

論壇除由帛琉女王Bilung Gloria Salii、前總統Johnson Toribiong等政要參加外，亦邀集來自美國、澳洲、紐西蘭、帛琉、印尼等國專家擔任講師，就南島語族起源與擴散、南島語言復振實例，以及南島語言支持、進用及推廣等議題，進行交流與經驗分享。

外交部發言人歐江安表示，未來我國政府將在既有良好基礎及GCTF的架構下，深化與美國及理念相近國家的合作，持續推動南島區域原住民族文化的保存及復振。

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年成立以來，已透過此平臺就公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等諸多議題舉辦20場國際研習營，共邀集逾35國、超過400位政府官員及專家學者來台灣參訓。

(工商 )