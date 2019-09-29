美國太空探索科技公司SpaceX旗下「獵鷹1號」成功抵達太空軌道於28日屆滿11周年。SpaceX執行長馬斯克在德州公布可載百名乘客進行太空旅遊的全新星際飛船「Starship Mk1」的詳情。該艘新型飛船可以飛往月球、火星、太陽系內任何其他地方，同時可以垂直降落地球，將在未來1或2個月內嘗試升空。

根據東網報導，馬斯克表示，該飛船將在年底前嘗試飛至1.98萬公尺高空，隨後返回地面。資料顯示，Starship Mk1全長約50公尺，直徑亦達9公尺，能夠負重150公噸，將由可以安裝最多37個猛禽火箭引擎的「Super Heavy」火箭推進器發射上太空。

對於「獵鷹1號」成功抵達太空軌道11周年，馬斯克笑稱，「如果那次發射失敗，SpaceX就完蛋了。」他另提到，目前SpaceX已經成功推出78款產品，未來計劃推出更多。

(中時 )