2011年發生嚴重事故的福島第一核電廠，因為爐心熔毀造成的輻射水，目前只能以上百座大型水槽貯放著，但是廠區空間有限，到2022年就會再也裝不下，於是目前正在討論怎麼排放才能將影響降到最低，但是排放的疑慮仍然強烈，仍然懸而未決。一間加拿大的水蒸餾公司表示，他們已有不錯的處理辦法，能夠將帶放射性的氚水給分離出來。

世界核能新聞(WNN)報導，加拿大的湖人能源處理公司(Laker TRF Ltd )表示，他們公司正在試驗的先進水蒸餾技術（Advanced Water Distillation ,AWD），可以解決福島輻射水問題，該技術最初是為加壓式重水反應爐開發的。目前測試廠正安大略省奧克維爾市已經運行了一年，顯示AWD淨化輕水的效率，比原本的重水分離技術還要好上五倍，該公司決定在2020年，建立更具規模的示範工廠。

氫原子是宇宙間最常見的原子，它的氣體叫氫氣，由2個氫原子與1個氧原子結合的分子就是普通水，也叫輕水。氫還有兩個同位素，一個是重氫「氘」(Deuterium ,符號D或是2H，讀作「刀」)，另一個是超重氫「氚」(Tritium；符號T，或是3H ，讀作「川」)。以氘 為材料化合的水稱為「氘化水」，由於它的原子核性質比氫來的重，所以又叫「重水」；至於以氚為材料化合成的水就是「氚化水」，因為它更重，也稱「超重水」，不管哪一種重水，在外觀與物理性質上，都與普通水都很相似，因此一般的過濾技術是無法將輕水與重水分離的。

重水在核能發展中相當有用，以重水為減速劑的核電廠，可以將鈾燃料應用的更徹底，甚至可以填充天然鈾為燃料。加拿大就有重水核電廠，比如達林頓電廠(Darlington Nuclear Generating Station)就是。加拿大的重水電廠用的是氘化水，要是裡頭混入了氚，會使反應出現誤差，因此加拿大很早就有反應爐中去除氚的設施，主要是偵測。

湖人公司表示，他們的AWD技術，比傳統水蒸餾更有效率，設備高度降低5倍，耗能降低80％，淨化水的整個過程在真空下完成，從而消除了洩漏和環境排放的可能性。

湖人公司首席執行官克里斯‧漢斯(Chris Hughes)說：「AWD技術可以應用到處理日本福島第一核電站中存儲的輻射水，他們已知福島輻射水已經通過ALPS（高級液體處理系統）進行處理，只是不能分離氚化水。這部分就是湖人公司擅長的。其AWD技術，可以有效地將輻射水裡的氚化水濃度降低，到自然雨水以下，也就能夠安全地釋放到海洋中。」

漢斯說：「我們認為這是負責任地處理福島輻射水的唯一可行途徑，我們很高興將這種技術應用於國際核能應用上，也包括國際熱核融合實驗反應爐ITER等未來項目。」

(中時電子報)