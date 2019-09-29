女星德馨是政大畢業的高材生，她最近在民視八點檔《多情城市》飾演「不夜城」俱樂部老闆「高玉蓮」，劇中造型如百變天后，當以風情萬種、手腕高明的媽媽桑現身，絕美復古造型被網友狂讚「美出新高度」、「性感」、「有氣質」，被灌很多迷湯的她也忍不住覺得自己復古造型挺美，笑說：「我好像生錯年代了？」

德馨在《多情城市》演出俱樂部老闆娘。（民視）

德馨在《多情城市》演出俱樂部老闆娘。（民視）

德馨表示，為了在《多情城市》飾演俱樂部老闆，她事先以《白色巨塔》裡的黑木瞳以及《黑色皮革手冊》的米倉涼子，做為演出的揣摩學習對象，希望突破以往的角色，她甚至還特別拜托男性朋友帶她去台北市某KTV酒店見識順便見習，自己也覺得特別新鮮有趣。

只是這一次「高玉蓮」角色非常難，因為她不只是風塵女子，而是有手腕、有膽識，除了風情萬種，還要時而優雅，因此德馨從肢體到眼神，都下足了苦功，幸好才剛播出就收到好多好評和迴響，還有觀眾問她的配件跟化妝品如口紅色號，都讓德馨又驚又喜。

德馨演出《多情城市》造型多變。（民視）

(中時 )