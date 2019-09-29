沙烏地阿拉伯國王薩曼長期私人保鑣法姆少將在西部吉達市（Jeddah）一處私人住所遭友人槍殺身亡，國營媒體沙烏地新聞社（SPA）形容此事為「私人糾紛」。
路透社報導，國營媒體並未透露法姆少將（Abdul Aziz al-Faghm）昨天晚上遭槍擊細節，他當時人在吉達市夏蒂縣（al-Shatee）另一名友人家中。這裡位於沙烏地國王夏季宮殿北方約數公里。
沙烏地新聞社今天公布一份警方聲明指出，法姆與友人阿里（Mamdouh bin Meshaal Al Ali）發生言詞交鋒，隨後阿里從外頭拿槍對法姆開火。
這份聲明表示，阿里拒絕向包圍現場的警方投降，隨後遭員警槍殺身亡。
這份聲明指出，另有1名沙烏地人、1名菲律賓人和5名安全部隊人員也遭槍擊受傷。
根據當地媒體報導，也曾擔任故沙烏地國王阿布杜拉（King Abdullah）私人保鑣的法姆送醫後因槍傷不治。他的死促使沙烏地人湧入社群媒體表達同情。
皇家法院（Royal Court）高階顧問謝赫（Turki al-Sheikh）發推文說：「希望你安息，英雄…。」
(中央社)
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