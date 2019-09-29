金曲歌王Leo王及搭檔春艷所組成的「夜貓組」，29日首次在台北國際會議中心開唱，吸引3千名粉絲力挺，昨邀請7組嘉賓包括金曲台語歌王翁立友、9m88以及夜貓組所屬「顏社家族」成員蛋堡、國蛋、李英宏、DJ MR. GIN、DELA等人一同上台助陣，氣氛熱鬧。而翁立友昨獻出處女秀，首度開口唱嘻哈，與夜貓組一起合唱〈快樂的甘蔗人〉，今年44歲的翁立友，在台上隨著嘻哈曲風俏皮擺動，相當逗趣。

他們還加碼熱唱翁立友的經典歌曲〈我問天〉，引起掌聲，Leo王開心對翁立友說：「歡迎來到我們家，今天客人比較多，高朋滿座。」翁立友笑回：「這是你家的話，我說實在話，小巨蛋就是我家，有空也到我家。」並提到近來努力做功課，已聽破百次的〈快樂的甘蔗人〉，「比我聽自己新專輯的歌還多次，前幾天去東南亞個唱，也一直在聽，現在看到甘蔗會吐！」

而夜貓組同樣第一次挑戰唱台語抒情歌〈我問天〉，心情緊張，Leo王說：「原本怕不知道該怎麼唱，來實際唱了，才知道我不該想太多，發自內心唱讓這首歌來詮釋我，這也是一種想法，跟著音樂就是了。」

夜貓組一連熱唱36首歌曲，誠意十足，不過對他們的體力是一大挑戰及負荷，原本打算在1個月前開始跑步做自主體能訓練，最後因忙著演唱會的前置工作，在開唱前才跑過一次，春艷笑說：「還年輕，體力算還不錯，每天都晚睡晚起開心過。」此外，Leo王的父母、美籍老婆及春艷的家人皆到場欣賞，昨票房9成5。

(中時 )