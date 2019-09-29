桃園明停班停課 農博休園1日 22:562019/09/29 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局針對米塔颱風之預報資料，明（30）日中午過後風雨影響將加劇，為保障市民安全及避免交通問題，桃園市明（30）日停止上班、停止上課。 另復興區因受風雨影響，21點已先行宣布明（30）日停止上班、停止上課。桃園農業博覽會休園1日，108全國運動會輕艇賽事也順延1日舉辦。 桃園市米塔颱風災害應變中心30日上午8時起一級開設，9時由市長鄭文燦主持召開第一次工作會議。 (中時 ) #農博 #颱風 #桃園市 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園國慶晚會 開放自由進場 04:102019/09/26 地方新聞 桃園農博交通管制措施籲民眾留意 12:572019/09/27 社會 CELINE、Miu Miu名牌包淪法拍 快來搶便宜 17:542019/09/27 生活 日本香川縣農特產搬進農博 不用出國買的到 17:422019/09/28 生活 桃園農博開幕 全園區碳認證 04:102019/09/29 地方新聞 蘆竹德馨堂120周年出專刊介紹歷史 20:152019/09/29 生活 逛農博找不到回家公車員警協助找站牌 19:192019/09/29 社會 桃園農博出動偵爆犬協助維安 20:152019/09/29 社會 颱風米塔來勢洶洶 桃園市復興區明停班停課 21:142019/09/29 生活 桃園明停止上班上課 22:292019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 米塔升格中颱！桃園、新北、宜蘭明嚴防大豪雨 - 生活 瘦身還能增骨密度 營養師推這方法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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