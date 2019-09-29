依據中央氣象局針對米塔颱風之預報資料，明（30）日中午過後風雨影響將加劇，為保障市民安全及避免交通問題，桃園市明（30）日停止上班、停止上課。

另復興區因受風雨影響，21點已先行宣布明（30）日停止上班、停止上課。桃園農業博覽會休園1日，108全國運動會輕艇賽事也順延1日舉辦。

桃園市米塔颱風災害應變中心30日上午8時起一級開設，9時由市長鄭文燦主持召開第一次工作會議。

(中時 )