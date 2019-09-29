國防部今(29)日表示，因應「米塔」颱風逐漸逼近臺灣地區，本部及各軍司令部於晚間20時30分，配合中央災害應變中心完成一級開設，其餘作戰區將配合地方政府提升開設等級。

國防部指出，為強化國軍災防應援整備工作，參謀總長沈一鳴上將於上午8時30分，主持國防部災防整備會議，沈總長要求可能受影響較大的第二、三作戰區，尤須加強各項災防整備，並主動與地方政府充分協調，做好最完善的災防應援工作，將災損降至最低。

國防部進一步表示，國軍今(29)日雖假日期間，待命兵力仍有1萬2千餘人、各類車輛機具3千9百餘部；並於林口、蘇澳地區分別預置AAV7兩棲突擊車2輛及膠舟2艘，可隨時依令投入執行災害防救任務。

國防部再指出，各作戰區預置兵力均已完成編組，並適時前推預置，優先協助地方政府各項災防與鄉民撤離等離災工作，另陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組計22組135人已完成準備，將依需求前推部署至宜蘭大同、南澳、新北烏來、桃園復興等18處災害潛勢區，協助第一時間之救援任務。

(中時 )