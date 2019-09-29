米塔颱風來襲，北北基宣布明天停班停課，台北市立聯合醫院表示，9月30日各院區門診全天停診、各附設院外門診全天停診。另外，原已排定的各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業。

北市聯醫表示，各院區所舉辦活動將順延，確定日期另行公布，民眾若有相關問題，可電洽市民當家熱線1999轉888（外縣市請撥02-2555-3000），或至聯醫網站查詢。

(中時 )