中央災害應變中心從2級開設提升至1級，指揮官、內政部長徐國勇於晚間9時30分召開第3次工作會報。（葉書宏攝）

中央災害應變中心從2級開設提升至1級，指揮官、內政部長徐國勇於晚間9時30分召開第3次工作會報。（葉書宏攝）

輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，中央災害應變中心從2級開設提升至1級，指揮官、內政部長徐國勇於晚間9時30分召開第3次工作會報。

輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，明（30日）不排除增為中度颱風，降雨熱區集中在北部、東北部及花蓮北部；今晚開始花蓮、台東地區將受外圍環流影響開始降雨，而宜蘭、東北角地區明日清晨 3、4 時也會出現局部雨勢；台北地區明日清晨也會飄雨，10 時以後雨會明顯增強，並且持續降雨至晚上。

徐國勇裁示，中央氣象局及國家災害防救科技中心持續監控颱風動態，並與各防災單位保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項所發布之警特報訊息及天氣概況。工作會報情資研判資料務必轉達地方政府知悉。

包括加強新北、宜蘭警戒區易成孤島地區整備、宣導民眾避免從事海邊及山區 活動、加強外籍漁工安置、易致災道路預警性封路整備及交通停航、停駛訊息宣導、施工工程安全防護等事項，請各功能分組及相關部會持續督促地方政府 落實執行。

徐國勇表示，經濟部水利署預估未來 6 小時共 5 處水庫堰壩將持續放水調節，適值大潮期間，請務必事先做好預警措施，提醒下游民眾注意；颱風影響加上適逢大潮，請宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市等沿海低窪與易淹水區，須留意雨勢變化並 提早進行防災準備。

農委會水保局預估明日下午宜蘭大同、南澳及蘇澳等3鄉鎮潛勢溪流降雨量將達紅色警戒，其餘7縣市25鄉鎮達黃色警戒，請務必提醒地方政府利用明日上午完成預防性疏散撤離作業。

內政部再次強調，這段期間隨時查詢最新氣象資訊，確認自己是否處於颱風警戒範圍內，並做好防颱準備。住家若位於土石流潛勢區域或淹水潛勢地區，請及早做好疏散避難之準備，以確保安全。

(中時 )