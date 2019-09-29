輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，台北市、新北市、基隆市明（30日）停班、停課。台北慈濟醫院宣布，明（30日）「上午」門診、住院、急診、相關檢查檢驗、健康檢查服務均照常進行。

台北慈濟醫院表示，明（30日）「下午」開診情況，將視颱風狀況於上午9時30分再行決定。

(中時 )

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