北北基明停班停課 台北慈濟醫院上午門診正常 22:492019/09/29 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北慈濟醫院宣布，明（30日）「上午」門診、住院、急診、相關檢查檢驗、健康檢查服務均照常進行。（台北慈濟醫院網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕度颱風米塔逼近，中央氣象局今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，台北市、新北市、基隆市明（30日）停班、停課。台北慈濟醫院宣布，明（30日）「上午」門診、住院、急診、相關檢查檢驗、健康檢查服務均照常進行。 台北慈濟醫院表示，明（30日）「下午」開診情況，將視颱風狀況於上午9時30分再行決定。 (中時 ) #台北 #慈濟 #醫院 #颱風 #門診 也許您會感興趣 推薦閱讀 已預約拍全家福 蘆洲父伏地痛訴：還我公道！ 16:272019/09/25 社會 沙鹿向上路長下坡段再「撞」 3車2輕傷 17:162019/09/26 社會 秋節跑攤多 痛風門診患者增2成 17:562019/09/26 生活 專家傳真－新思維、新策略 突破國際醫療新發展 04:102019/09/27 產業特刊 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 慈濟人醫金門義診 守護病患感恩歡喜 16:022019/09/29 生活 米塔颱風來襲 航空航班異動看這裡 16:492019/09/29 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 北市聯醫30日各院區門診全天停診 22:382019/09/29 生活 生活熱門新聞 北台灣僅竹市上班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 放颱風假有影？吳德榮曝驚人機率 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 米塔升格中颱！桃園、新北、宜蘭明嚴防大豪雨 - 生活 瘦身還能增骨密度 營養師推這方法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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