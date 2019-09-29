針對內政部澄清何韻詩簽證的回應說明，提到大陸學者李毅，李毅29日晚受訪表示，感到「榮幸」，他認為現在大陸朝野，大陸黨政軍上中下，一致希望和平統一台灣，無人希望武力統一台灣，但如果台當局堅決拒絕和平統一，堅決選擇武力統一，那最終必然出現武力統一。

李毅最近甫擔任福州大學台灣研究所所長，針對內政部回應提到他，他發表三點看法。

第一，台灣內政部，今天又在正式公文中，想起大陸人李毅，感到榮幸，表示感謝。

第二，李毅主張大陸用北平方式統一臺灣。推而廣之，李毅作爲一個中國人，支持中國任何人用任何方式統一中國，支持大陸統一臺灣，也支持臺灣統一大陸，支持和平統一，也支持武力統一（例如反攻大陸）。只要統一就好。統一越快越好。

第三，據李毅觀察，現在大陸朝野，大陸黨政軍上中下，一致希望和平統一臺灣，無人希望武力統一臺灣。但如果臺獨當局堅決拒絕和平統一，堅決選擇武力統一，那最終必然出現武力統一。李毅不要武力統一，大陸不要武力統一，如果出現武力統一，那是臺獨當局的決擇，臺獨當局、臺獨戰犯將就發生統一戰爭對歷史負全責。

(旺報 )