港人何韻詩今參加反送中大遊行時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方將胡男及在旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富2人，依公然侮辱、強制、毀損、違反集遊法送辦。雖然台北市明因颱風來襲，宣布停止上班上課，但警方預定明早將2人移送台北地檢署複訊。

另統促黨今發聲明澄清，指是胡志偉的個人行為，且與胡共同犯案的梁太富都是「大陳島鄉情文化促進會」成員。

(中時 )