陳明真近日參加華視《超級同學會》，她與製作人老公季忠平歷經4年求子，2014年11月總算迎來雙胞胎兒子，談到如何教養雙胞胎，她透露有讓孩子學鋼琴，目前最大的收穫是孩子能專心50分鐘以上不鬧騰，未來計畫將雙胞胎送往美國，但她強調，「假設到時候真的送出去，家長一定會跟著，我絕對不會讓他們自己做小留學生。」

陳明真與老公親自帶小孩，假日一定會帶孩子出去走走，有時上山有時下海，也很常以森林步道鍛鍊孩子的體力，她笑稱雙胞胎個性大不同，哥哥有兄長風範，邏輯性較強，會對弟弟複誦大人的話，「弟弟不要調皮，再這樣就去罰站。」弟弟個性則活潑、搞笑。才藝方面，她讓雙胞胎學鋼琴，希望訓練穩定度，「其實學很多東西都是家長要陪伴。」孩子上完鋼琴課回家，老公也會陪練琴，目前兩個兒子都喜歡鋼琴。

陳明真每周上健身房2次。（華視提供）

帶兩個精力充沛的小男生，陳明真坦言真的需要體力，她每周上健身房兩次，平時則把帶兒子出遊當作鍛鍊，生了孩子身材仍苗條的她透露，自己盡量少吃澱粉，其他則不忌口。至於以〈背心〉一曲當年紅遍全台的她，被問到有無發片計畫，她回應與製作人老公在帶小孩空檔才能錄音，未來希望多做與人為善的音樂，像是傳揚母愛或佛教音樂。

(中時 )