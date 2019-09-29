環團要求燃煤機組必須除役，才是真正「以氣代煤」，反對僅改成備載而不除役的變相擴建。（盧金足攝）

台電指出，中火新增燃氣機組後，4部燃煤機組轉為備用，扮演救火隊角色，不會藉各種理由重新啟動。（黃國峰攝）

環保署10月1日將對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組第4次初審會議，環團表示，燃煤機組必須除役，才是真正「

以氣代煤」，反對僅改成備載而不除役的變相擴建；台電強調，4部燃煤機組轉備用，扮演救火隊角色，像4名臨時員工平時不會妨礙到別人，又可發揮臨時救急作用，為什麼就是容不下他們，一定要把他們趕走？

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，台電規畫2部燃氣機組裝置容量超過4部燃煤機組，燃煤若不除役，中火將再度成為全球最大火力發電廠，拒絕中火大上加大成為超級大怪獸。

台灣環境公義協會理事長洪正中表示，中火擬新增機組，是為了要增加電力，在經濟民生與環境保護，也應從源頭推動節電，減少興建機組的壓力。

而日前驚傳罹患肺腺癌的市議員段緯宇，現在不只隨身佩掛一個空氣清淨機，連議員席上也放置迷你空氣清淨機，術後呼籲要注重空品，在用電考量下，中火若不除役舊機組，應將採購煤種、數量及未來備用機組監督透明化，由全民監督。

台電表示，未來2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將轉為備用，在「以氣代煤」及環保設備改善下，2025年起空汙排放總量與2018年比較將可減少約62％至72％，減碳量可達58萬至218萬噸，具實質減排效益，能讓電力調度有彈性，這是兼顧穩定供電與環境保護的做法。

台電強調，平時透過降載減排與環保停機減汙減排，調度過程皆於官網揭露，透明公開供全民檢視，目前更投資413億元積極進行中火1至10號機空汙改善。

(中時 )