台北市長柯文哲今天被問到是否會把鴻海創辦人郭台銘，列民眾黨不分區第一名，柯表示，求之不得。郭辦晚間卻回應說，郭台銘正在享受無黨一身輕，目前沒任何考慮。

對是否把郭列不分區第一，柯P還表示，不曉得不分區是否要有黨籍，要去查一下，「不會勉強人家入黨，希望不分區以專業為主」。

郭辦晚間則發布聲明表示，雙方目前沒有針對不分區名單討論過，但的確有其他許多不同的團體來邀請郭擔任不分區第一名的席次，不過目前都沒有任何考慮，畢竟剛退黨的郭台銘，正在享受無黨一身輕的過程。

(中時電子報)