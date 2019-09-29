柯P盼郭列不分區第一 郭辦竟這樣回 23:432019/09/29 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今天被問到是否會把鴻海創辦人郭台銘，列民眾黨不分區第一名，柯表示，求之不得。郭辦晚間卻回應說，郭台銘正在享受無黨一身輕，目前沒任何考慮。 對是否把郭列不分區第一，柯P還表示，不曉得不分區是否要有黨籍，要去查一下，「不會勉強人家入黨，希望不分區以專業為主」。 郭辦晚間則發布聲明表示，雙方目前沒有針對不分區名單討論過，但的確有其他許多不同的團體來邀請郭擔任不分區第一名的席次，不過目前都沒有任何考慮，畢竟剛退黨的郭台銘，正在享受無黨一身輕的過程。 (中時電子報) #不分區 #郭台銘 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 沈富雄列民眾黨不分區第一？蔡壁如打臉「沒拜訪過」 16:382019/09/25 政治 友郭人士穿梭遊說 續替郭參選爭門票 15:272019/09/26 政治 真韓粉！柯安眠藥酸韓 王世堅反嗆這句神了 20:062019/09/26 生活 親民黨任副市長引政治效應？柯：看人不看黨 10:202019/09/27 政治 郭台銘退黨案將落幕！國民黨依程序註銷黨籍 19:142019/09/27 政治 吳敦義：國民黨與郭仍有兩岸和平共同目標 12:302019/09/28 政治 郭台銘提立委投票3大教戰守則 19:442019/09/28 政治 談反送中 柯P：民進黨要讓恐懼瀰漫全台 20:562019/09/28 政治 吳遭打臉 果凍會淪黑韓大會 04:102019/09/29 政治要聞 國民黨與郭台銘殊途同歸？柯文哲：國民黨初選已玩到死掉 12:322019/09/29 政治 政治熱門新聞 一張圖秒懂！林環牆：蔡英文有拿到博士嗎？ - 政治 被蔡「賜死」老師回信曝光 彭文正問論文他竟回... - 政治 「庶民尚大聲」街頭民調曝光 韓粉：投蔡我斷關係 - 政治 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 蔡論文羅生門 網：彭文正葫蘆裡賣什麼藥？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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