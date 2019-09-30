日本除了台灣人最愛去的東京、大阪之外，其實還有一個必訪秘境！現在就跟著盧彥澤和蛙蛙的腳步，一起去位於日本東北部的山形縣，享受美到令人屏息的銀山溫泉，漫步在宮崎駿動畫「神隱少女」參考地的街道、品嚐在地美食！

這次與菜鳥主持人盧彥澤搭檔的重量級人物，是食尚玩家擁有高人氣的可愛蛙蛙，兩人購買了JR東日本鐵路五日周遊券，可搭新幹線和當地鐵路，並搭配巴士即可暢遊日本東北。

第一站來到山形縣尾花澤市的銀山溫泉，盧彥澤建議，大家來到這可以先換上和服，漫步在百年街道感受「大正浪漫」之美。原來，這裡在1456年因採集銀礦而繁盛，是日本當時的三大銀山之一，故取名為「銀山」，中間有經歷過蕭條，直到昭和初期挖掘到溫泉源頭，才成為日本著名的溫泉勝地之一。

盧彥澤及蛙蛙喝下午茶欣賞窗外美景，享受悠閒氣氛/業者提供

銀山溫泉街道兩旁共有13間旅館，建築風格都是大正至昭和初期風格的洋風木造，放眼望去美不勝收。據說每年冬天吸引許多來自各方的旅客，由於太搶手常常一房難求，至少要提前半年預約才住的到。而在街道上，會看見一個顯眼的紅色小橋，身後竟是宮崎駿動畫「神隱少女」湯婆婆的油屋參考的景點，成為必訪及打卡的熱門景點。

接著來到「伊豆木芥子工房」體驗在地手工藝品，木芥子娃娃是東北的特產，而東北共有11個地區出產木芥子娃娃，每個皆擁有獨特的外型和模樣，這家店的木芥子娃娃曾在日劇「阿信」中出現過，劇中小阿信就有拿著木芥子娃娃入鏡。

來到銀山溫泉街有一個著名的小吃，就是人氣相當高的咖哩麵包。它位在溫泉街的盡頭處，紅色建築非常明顯，內用空間小巧溫馨，可外帶或內用，除了招牌咖哩麵包之外，還有販賣其他點心跟飲品，像是多種口味的大福，能快速滿足飢腸轆轆的遊客。除此之外，「酒茶房KURIE」也是很好的下午茶選擇，建築裝潢簡約低調較不易發現，走累了進去喝杯茶小歇一會兒，到了夜晚則有酒精飲品，可欣賞入夜後的景色。

盧彥澤體驗免費的足湯，看著古樸的街景放鬆身心/業者提供

走累了還可以去免費的「和樂足湯」，既紓壓又放鬆，這對於走到鐵腿的遊客來說是一大福音啊！最後，盧彥澤獨自一人去湯屋泡湯，由於銀山溫泉白天跟晚上各自有不同美麗的風貌，建議這兩個時段都能去走走逛逛，而且街道上的13家旅館各有特色，到了那邊一定要住上一晚喔！

(中時電子報)