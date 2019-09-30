朴敏貞穿低胸女僕裝直播，哥哥超尷尬

韓國直播主朴敏貞（박민정）日前穿胸前開深V的超辣女僕裝開直播，還邀請親哥哥一同入鏡，不過朴哥在鏡頭前「真情流露」的反應，讓網友直呼：這才是正常的！

朴敏貞現年24歲，甜美外型加上爽朗可愛的個性，讓她吸引大量粉絲，臉書有70萬粉絲追蹤。據聯合新聞網報導，日前朴敏貞邀請哥哥一起開直播，不過沒說自己的穿著，直播一開，只見朴哥哥撇到妹妹的女僕裝立刻低頭掩面，相當尷尬。

直播中哥哥不但坐得離妹妹遠遠的，而且完全不看她，全程不斷嘆氣。最後朴敏貞乾脆讓他退出直播，哥哥也不耐煩地說「真的讓人受不了，我要吐了」。

影片曝光，PTT網友表示「這才是正常的」、「哥哥這樣很正常吧」、「自己妹妹當然嘔嘔嘔嘔嘔」、「這才是真實哥哥 一堆人在妄想妹妹真的有病」。

另有網友吐槽「應該是看過卸妝後的模樣吧」、「他哥長這樣 看來妹妹整很大」、「哥哥想到她整形前的樣子不作噁也難」。

(中時電子報)